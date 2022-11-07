رئيس وزراء النرويج لـ"dmc": نجهز لإطلاق مشروع لإنتاج الطاقة الخضراء مع مصر

كتب محمد شرقاوى

قال يوناس جار ستورة رئيس وزراء النرويج، إن التغيرات المناخية هى القضية الأكبر والأهم عالميًا الآن لأنها تؤثر على حياة البشر في كوكب الأرض، وذلك في حوار خاص لـ"dmc" على هامش مشاركته في قمة المناخ الـ27 بشرم الشيخ.

وأوضح رئيس وزراء النرويج في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، إن النرويج تسير في طريقها لخفض الإنبعاثات الحرارية وتعمل على البلدان المعرضة للخطر، موضحًا أن قمة شرم الشيخ تستهدف عدم تخطي درجات الحرارة لـ1.5 مئوية

وأشار أن الدول الغنية عليها أن تدعم الدول النامية بتمويلات خاصة لمواجهة التغيرات المناخية، والنرويج تساهم في كثير من مشروعات الطاقة الخضراء، كاشفًأ أن النرويج تستعد د لمشروع كبير للطاقة الشمسية مع الحكومة المصرية في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس لإنتاج الهيدروجين والأمونيا.

وسيترأس رئيس الوزراء النرويجي، الرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء باكستان لجلسة المائدة الحوارية الرئاسية غدا الثلاثاء حول أزمة " تغير المناخ واستدامة المجتمعات الأكثر هشاشة"،