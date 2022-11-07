رئيس مدينة بورفؤاد: إنشاء محطة الصرف والطرد بحى الفيروز

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد خلال تصريحات صحفية "لليوم السابع" استمرار إنشاء خطوط الصرف الصحى والطرد والمياه بمنطقة حى الفيروز بجانب التوسعات التى تشهدها محطة معالجة بورفؤاد الجديدة، مضيفا أن هناك طفرة من خلال تطوير ورفع كفاءة طريق اللواء احمد عبد الله المؤدى للإسكان الاجتماعى ببورفؤاد فضلاً عن عملية إحلال وتجديد خطى طرد الأمل والعبور.

وأشار إلى أنه تابع نسب التنفيذ الحالية فى تطوير طريق اللواء أحمد عبد الله و معدلات العمل فى انشاء خطوط الصرف الصحى والطرد والمياه بمنطقة الاسكان الاجتماعى موجهاً الإسراع فى معدلات التنفيذ من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل.

وتابع : أن أعمال تطوير الطريق وصلت لمراحل متقدمة والتى تتضمن أعمال رصف الشارع بالكامل بدءاً من كوبرى الحرفيين حتى معدية التفريعة بطول 3 كم ليصبح بعرض 25 م بما يحقق حركة مرور ثلاث حارات فى كل اتجاه على أن تكون هناك 3حارات مرورية بكلاً من الاتجاهين .

وفى ذات السياق أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن أعمال التطوير تتضمن أعمال إنارة بكامل طول طريق اللواء أحمد عبد الله، بالإضافة لإعادة رصف .الطريق وتوسعته فضلاً زيادة الطابع الجمالى.

ومن جانبه وجه عامر التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل نظراً لأهمية الطريق والذى يعد أحد المحاور الرئيسية التى تخدم منطقة الاسكان الاجتماعى ببورفؤاد.

ومن جهة أخرى أكد أن الشارع يعد الطريق الرئيسى المؤدى لمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الفيروز بمدينة بورفؤاد ببورسعيد وذلك لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمواطنين المنتفعين بوحدات المرحلة الثالثة ومشروع الكراسة الزرقاء الـ 9000.

وأوضح رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، أن أعمال التطوير تتضمن أعمال رصف الشارع وإضاءته بالكامل بدءاً من كوبري الحرفيين حتي معدية التفريعة وبطول 3 كم ليصبح بعرض 25 م بما يحقق حركة مرور ثلاث حارات فى كل اتجاه وربطه تخطيطيا بمشروع الإسكان الإجتماعى شرق كلية التربية الرياضية.

ووجه التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل نظرا لأهمية الطريق الذى يعد أحد المحاور الرئيسية التى تخدم منطقة الاسكان الإجتماعى بمدينة بورفؤاد، مؤكداً تقديم كافة الدعم بما يحقق أعمال تطوير الطريق على أعلى درجة من الكفاءة.