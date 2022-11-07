رئيس مدينة الأقصر يوجه بحل استغاثة سكان نجع الخطباء بتسريب مياه أمام المزلقان

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، شكوى واردة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك بشأن استغاثة من سكان منطقة مزلقان نجع الخطباء عن وجود تسريب مياه أمام المزلقان بجوار كشك كهرباء وعمود كهرباء مما ينذر عن وقوع كارثة، وعلى الفور قام برفقة الأجهزة الأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة بإخطار الأجهزة المعنية للتعامل مع الشكاوى وحلها في أسرع وقت ممكن وتم إزالة أسباب الشكوى.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إخطار مسؤولي قطاع الكهرباء والمسؤولين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتمت الاستجابة للاستغاثة على الفور، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة.

وفى نفس السياق أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجارى، والتى أسفرت عن عن رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة وتراكمات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية خلال تلك الفترة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تكثيف ورفع كفاءة النظافة من خلال المرور على جميع قطاعات النظافة على مدار الأسبوع الماضى، وذلك بمشاركة كلاً من سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ورؤساء الأحياء ونواب رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، ومسؤول فرقة التدخل السريع بالمحافظة بالإضافة إلى مسؤولي قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية، وأكد على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.