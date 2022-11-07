رئيس مجلس القيادة اليمنى: بلادنا الأقل مساهمة بالانبعاثات المتسببة بتغير المناخ

أحمد جمعة

أعرب رئيس مجلس القيادة اليمنى رشاد محمد العليمي، الاثنين، عن خالص التقدير وأصدق التهانى لمصر على حسن التنظيم والاستضافة لهذه القمة الرفيعة، متوجها بالشكر إلى الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على جهوده المنسقة مع الأطراف المعنية من أجل حماية كوكبنا.

وأكد "العليمى" خلال كلمته في قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ أن دول العالم تجتمع اليوم في ظل تحديات متعددة من أزمة الغذاء، ارتفاع قياسى في درجات الحرارة، إلى الحروب المشتعلة حول العالم، مشيرا إلى أهمية إدراك تداعيات التغير المناخي هو التحدي الأخطر، خصوصا في البلدان التي تعاني من نزاعات مسلحة، لافتا إلى أن اليمن هو الأقل مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي.

وأوضح أن اليمن يأتي في صدارة الدول المتأثرة بأثار تداعيات المناخ السلبية، مؤكدا أن الصورة القاتمة التي تحملها إليكم التقارير بشأن آثار التغيرات المناخية في اليمن ستكون أكثر تفصيلا في إطار النقاشات الموسعة ضمن أعمال هذه القمة.

وأشار "العليمى" إلى بعض ملامح تلك الصورة التي تتوقع نضوب المياه الجوفية بما فيها الأودية الرئيسية في البلاد، فضلا عن مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر في الأحواض القريبة من المناطق الساحلية الممتدة بنحو 2400 كم، ما يشكل تهديدا خطيرا لحياة ومعيشة السكان والاقتصاد الوطني.