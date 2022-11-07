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رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه لشرم الشيخ للمشاركة بقمة المناخ 27 COP

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:22 ص
رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه لشرم الشيخ للمشاركة بقمة المناخ 27 COP رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
أ.ش.أ

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توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة فى قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 ) التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك برفقة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، و مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل.

وتناقش القمة القضية المحورية، وهى تأثير التغير المناخى على العالم، وكيفية التكيف معها وحشد التمويل اللازم للمشروعات الخضراء؛ للحد من مخاطر تأثير المناخ على اقتصادات العالم وحياة الأجيال الحالية والقادمة من البشر.

ويعد المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى، وهى معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشرى على المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ ولتنفيذ ماجاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ماجاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات فى فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)؛ إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالى 44 ألفا و174 مشاركا.


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