رئيس جامعة مدينة السادات يعتمد قرارات ترقية لعدد من الأساتذة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور خالد محمود جعفر رئيس جامعة مدينة السادات اليوم الإثنين عن اعتماده ترقية كل من الدكتور حمدى محمد محمود أحمد حسين أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات إلى وكيلا لكلية الحقوق لشىئون التعليم والطلاب .

جدير بالذكر شغل الدكتور حمدي محمد محمود أحمد حسين وظائف ، عين أستاذا مساعدا للقانون الجنائي بكلية الحقوق عام ٢٠١٥ ، حاصل على الماجستير و الدكتوراه في القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام ٢٠٠٨م بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، حاصل على ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر عام ١٩٩٣ بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ،محكم دولي معتمد في القانون الجنائي ،له العديد من البحوث العلمية في مجال القانون الجنائي المحكمة والمنشورة في الدوريات المصرية والعربية والأجنبية ،أشرف وناقش العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في القانون الجنائي ، له العديد من المؤلفات في القانون الجنائي العام والخاص. عضو إستشاري ومحكم في العديد من الدوريات العلمية أختير عضوا في العديد من اللجان العلمية و الأكاديمية، وأخيراً وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات.

وفى سياق متصل ، كلف رئيس الجامعة الدكتور جهاد أحمد نور الدين الأستاذ المساعد بقسم الإقتصاد والماليه العامة قائما بعمل رئيس مجلس القسم للعام الجامعي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ .

جدير بالذكر شغل الدكتور جهاد أحمد نور الدين وظائف ، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية التجارة ،مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، منسق شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة ،قائم بعمل رئيس قسم الإقتصاد والمالية العامة بكلية تجارة.

صرح رئيس الجامعة أن قراره يأتى فى إطار إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى مواصلة تطوير جهازها الإدارى بكليات الجامعة ، وتأهيل العناصر الملائمه لقيادة العمل الإدارى ، وتجهيز صف ثانى من القيادات بما يضمن الحفاظ على تميز وكفاءة الجهاز الإداري ، وهنأ رئيس الجامعة الدكتور جهاد أحمد نور الدين ، والدكتور حمدى محمد محمود أحمد متمنياً لهم مزيدا من التقدم والتميز في الفتره المقبله.