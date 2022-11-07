رئيس جامعة سوهاج يعلن إطلاق أول امتحان إلكتروني ضمن درجات أعمال السنة

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أنه سيتم إطلاق أول امتحان إلكتروني، ويحسب كجزء من درجات أعمال السنة، على المنصة التعليمية المخصصة لرفع المقررات الدراسية لطلاب الجامعة، وذلك بعد مرور ستة أسابيع من بداية الدراسة، وسوف يتم تنفيذ هذا الامتحان الإلكتروني ضمن منظومة التقويم لطلاب الجامعة.

وأكد عبد الخالق أن قطاع التعليم بمصر حظي باهتمام ودعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما أدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، موضحاً أن نظام الاختبارات الالكترونية يحتوي على الكثير من المزايا، فهو نظام آمن، موثوق، تفاعلي، ويوفر الوقت والجهد، ويمكن استخدامه عبر العديد من الأجهزة الإلكترونية المختلفة، والذي يأتي ضمن سياسة التحول الرقمى للعملية التعليمية سواء كان ذلك فى تحويل المقررات الالكترونية الى مقررات إلكترونية أو تحويل الإمتحانات إلى إمتحانات رقمية.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس، إلى أن الامتحان سيتم تنفيذه يوم الجمعة القادم الموافق ١١ نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، مضيفاً انه سيتم تخصيص جزء عليه من درجة أعمال السنة، ويمكن للطالب القيام بالاجابة عن أسئلة هذا الامتحان من اى مكان به جهاز حاسب آلى أو شبكة انترنت، و سيتم مراعاة ان تكون أسئلة هذا الامتحان فى الجزء الذى تم تدريسه بالفعل خلال الفترة الماضية، وستكون فى مستوي الطالب المتوسط، كما انه سيتم رفع الغياب خلال اليومين السابقين للامتحان للسماح للطلاب بأعمال المذاكرة قبل أداء هذا الامتحان.