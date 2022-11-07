رئيس جامعة المنصورة يفتتح مهرجان الأنشطة الطلابية الأول.. صور

افتتح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم مهرجان الأنشطة الطلابية الأول تحت شعار "معا نحو الجمهورية الجديدة"، والذى يستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 7-9 نوفمبر 2022 م، بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب، والدكتور محى الدين العلامى عميد كلية التربية النوعية ومنسقى الأنشطة الطلابية، الأستاذ محمد أبو الحسن القائم بعمل مديرعام رعاية الطلاب، ومديرى رعاية الطلاب بالكليات المختلفة.

وأكد خاطر أ الجامعة تعمل على تأهيل الطلاب واعدادهم ليكونوا قادة فى المستقبل من خلال الاندماج بالأنشطة الطلابية المختلفة، ولقد اهتمت الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما غير مسبوق بالشباب من خلال الاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والتى لاتقل أهمية عن العملية التعليمية حيث تعمل الأنشطة الثقافية على دعم وتكامل شخصية الطالب مما يقدم خريج متميز على كافة المستويات وبالتالى تعمل على بناء شخصية خريج متميز هذا التميز سيؤثر على رفع مستوى الخريج محليا ودوليا.

وأضاف الدكتور محمد عطية البيومى أن المهرجان يعمل على رفع مهارات الطلاب وهى جزء من بناء الإنسان المتكامل وهى الهدف الأساسى للجامعة كما تهدف الجامعة على امداد الطالب بالمهارات الازمة ليقوم بدوره فى بناء المجتمع والدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، كما عبر عن فخره واعتزازه بطلاب جامعة المنصورة فهم متميزون بعلمهم ومواهبهم المختلفة وهم امل المستقبل

الجدير بالذكر أن المهرجان تم تعميمها على مختلف الكليات بالجامعة، فضلا عن 9 نقاط أخرى داخل الحرم الجامعى، ويجرى المهرجان بنظام الدورى للألعاب الرياضية، وسيتم منح الفائزين فى المراكز الأولى ميداليات تذكارية، وأن يكون المشترك مقيد فى سجلات الكلية خلال العام الحالى لا يمثل الطالب إلا كلية واحدة من الكليات المشاركة، ويسمح بالاشتراك للطلاب المنتظمين والمنتسبين والوافدين.

وتتضمن الأنشطة مسابقة الكرة الطائرة بالقدم، ومهرجان الإنشاد الدينى والترانيم من التراث المصرى، المراسل أو المذيع التليفزيونى والإذاعى ومسابقة الرسم الفورى والشطرنج ومسابقات الثقافية ودينية ويتم أيضا تنظيم أنشطة طلابية لذوى الهمم كنشاط موازى للمهرجان.

عقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اجتماعا لتبادل الافكار ودراسة مدى امكانية تحقيق ذلك بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازى، المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية، مديرى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.

وأكد الدكتور محمود أبو المجد، المتحدث الرسمى باسم رئيس الجامعة، أن الدكتور رئيس الجامعة عبر عن فخره بمستشفيات ومراكز جامعة المنصورة الطبية ودعمه اللامحدود لقطاع المستشفيات الجامعية، وأشار أن مد العمل فترة مسائية بالعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية يأتى بناء على توجيهات القيادة السياسية، بتطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية حرصًا على راحة المواطن المصرى، وتخفيف العبء على العيادات الخارجية فى الفترة الصباحية وكذلك عبء الانتظار عن كاهل المواطنين، واستثمارا لإمكانيات وموارد المستشفيات الجامعية، بالفترة المسائية، كما تم بحث امكانية تقديم الخدمات المتكاملة فى مختلف التخصصات تلبية لاحتياجات المواطنين.