رئيس جامعة المنصورة يفتتح المرحلة الأولى من أعمال تطوير مركز رعاية الطفولة

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، اليوم المرحلة الأولى من أعمال تطوير وتأهيل المركز، فى إطار خطة تطوير المركز.

وذلك بحضور كل من الدكتورة سحر توفيق نسيم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة أمل محمد القداح وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء أبو المعاطى مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة ، ومسئولي الادارة الهندسية وإدارة الحدائق والحرم وادارة مساكن اعضاء هيئة التدريس وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.

شملت المرحلة الأولى لخطة تطوير المركز تطوير مركز رعاية وتنمية الطفولة صالة الأنشطة والمسرح وقاعات الرعاية والفئات الخاصة وقاعات التكامل الحسي وتنمية المهارات وركن الألعاب والحديقة.

وأشاد الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة بإعادة تأهيل وأعمال التطوير، كما قام بتفقد الأنشطة القائمة داخل المركز وقدم التحية لكل القائمين على المركز وكل من ساهم في الانتهاء من أعمال التطوير بالشكل المطلوب في الزمن المحدد.

وأشار الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصوره لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس ادارة المركز الى أن تلك المرحلة يتبعها مرحلة ثانية تشمل الفصول الدراسية والقاعات وباقى أجزاء المركز حرصا على استمرار تقديم مستوى راقى ومتميز من الخدمات وتوفير مكان أمن ومطور ويحتوى على كافة وسائل التعليم والترفيه لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورة والمجتمع.