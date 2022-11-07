رئيس جامعة الفيوم يستقبل رئيس جامعة سالينتو الإيطالية.. صور

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وفد جامعة سالينتو الإيطالية برئاسة الدكتور فابيو بوليتشي، رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور باولا دافولي، منسق جامعة سالينتو الإيطالية ومدير البعثة الأثرية للجامعة بموقع ديميه السباع شمال بحيرة قارون بالفيوم، والدكتور ألبرتو بونفينو، والدكتور لوكا ترومبي عضوي فريق التنقيب بحامعة سالينتو الإيطالية، بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتورعاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف غريب، منسق مذكرة التفاهم بين الجامعتين والعميد السابق لكلية السياحة والفنادق، والدكتور محمود هويدي، مستشار رئيس الجامعة للجودة والاعتماد والعميد الأسبق لكلية السياحة والفنادق، والدكتور هدى لطيف، العميد الأسبق لكلية السياحة والفنادق، والدكتور إبراهيم عبد الباسط، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورعماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، وهالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وذلك اليوم الأحد الموافق 2022/11/6.



عبر الدكتور ياسر مجدي حتاته عن سعادته باستقبال وفد جامعة سالينتو الإيطالية في رحاب جامعة الفيوم في إطار التعاون المشترك بين الجامعتين والذي امتد على مدار 11 عاما، موضحا أنه في ظل النتائج المثمرة للعديد من أنشطة التعاون بين الجامعتين ممثلا في كلية السياحة والفنادق فإن إدارة الجامعة تسعى إلى توسيع مجالات التعاون ليشمل تخصصات وكليات أكثر خاصة وأن هناك العديد من البرامج والأقسام المشتركة بين الجامعتين كالجغرافيا والجيولوجيا والهندسة والآثار والعلوم الإنسانية.



كما أشار رئيس الجامعة إلى التاريخ العريق الذي تتمتع به جامعة الفيوم والذي يرجع للعام 1975 وهو تاريخ إنشاء أول كلية وهي كلية التربية فرع جامعة القاهرة، ومن ثم استقلت جامعة الفيوم عام 2005 لتضم حاليا 19 كلية ومعهدين، مضيفا أن ترتيب جامعة الفيوم في تصنيف التايمز الدولي للتعليم العالي لعام 2023 يترواح بين 601- 800، موضحا أن جامعة الفيوم تضم 40000 طالب وطالبة و3200 عضو هيئة تدريس و 3100 من طلاب الدراسات العليا و 4000 موظف وعامل بالجامعة.



ولفت الدكتور فابيو بوليتشي الي تميز جامعة الفيوم في المجالات التعليمية المختلفة، ودعا رئيس جامعة الفيوم لتمديد مجالات التعاون بين الجامعتين لتشمل الدراسات العليا وبرامج تعليمية جديدة والتدريب والتبادل الطلابي للحصول على درجة علمية مشتركة من الجامعتين، مضيفا أن جامعة سالينتو الإيطالية تأسست عام ١٩٥٥ ومقرها مدينة ليتشي وتضم حاليا ١٠ كليات هي كلية الآداب والإنسانيات وكلية الاقتصاد وكلية التراث الثقافي وكلية التشريع وكلية علم التربية وكلية العلوم الرياضية والفيزيائية والطبيعية وكلية العلوم السياسية والاجتماعية وكلية القانون وكلية اللغات والآداب الأجنبية وكلية الهندسة.



وأضافت باولا دافولي أن التعاون بين جامعة سالينتو الإيطالية وجامعة الفيوم بدأ بمشروع مشترك عام 2003، وقدمت عرض تقديمي للمشروع ومراحل تطوره والمواقع الأثرية التي تم العمل عليها وترميمها واكتشاف الآثار بها.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين رئيسي جامعة الفيوم وجامعة سالينتو الإيطالية، كما تم عمل جولة تفقدية في كلية السياحة والفنادق شملت قاعات المحاضرات والمكتبة ومتحف الكلية والفندق التعليمي





رئيس جامعة الفيوم يستقبل رئيس جامعة سالينتو الإيطالية (1)