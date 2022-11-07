رئيس جامعة أسوان: مؤتمر المناخ نقطة تحول إلى عالم جديد

أسوان- صلاح المسن

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، Yن ما يحدث على أرض مدينة شرم الشيخ هو نقطة تحول الي عالم جديد من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا وللأجيال القادمة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مؤتمر المناخ ، يعد أكبر تجمع سنوى حول العمل المناخى لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية ومناقشة آثرها على البيئة، وجهود تلك الدول المشاركة لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخى فى البلدان النامية.

وثمن رئيس جامعة أسوان الدور الريادى للدولة المصرية فى دفع عجلة التنمية المستدامة والتى تعمل لصالح الأجيال القادمة، مضيفا أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ "cop 27" يضعها فى مصاف الدول التى تطبق قواعد التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتورأيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ان الجامعة عقدت العديد من الندوات وورش العمل تحت شعار بلدنا تستضيف، وجاء ذلك في إطار تنفيذ برنامج إعداد المرشد البيئي للمبادرة الوطنيه لمؤتمر تغير المناخ COP27 وللعمل على تنفيذ 2 برنامج تدريبي لـ 100 مرشد بيئي من طلاب جامعة أسوان لرفع التوعية بقضايا المناخ لدي المواطن الأسواني.