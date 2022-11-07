رئيس الوزراء يلتقى نظيره البلجيكى على هامش قمة المناخ COP27 فى شرم الشيخ.. صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

- مدبولى يشيد بالتعاون القائم مع الشركات البلجيكية فى مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر

- أليكساندر دى كرو يوجه التهنئة لمصر على استضافتها لهذا الحدث الأبرز والأهم فى العالم ويشيد بحسن التنظيم

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أليكساندر دى كرو، رئيس وزراء مملكة بلجيكا، وذلك على هامش قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقدير مصر لعلاقات التعاون المتنامي بين مصر وبلجيكا، مشيراً إلى الزيارة المهمة التى أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى بلجيكا فى فبراير الماضى، لحضور اجتماعات القمة الأفريقية الأوروبية، واللقاءات المهمة التى أجراها سيادته على هامش القمة، مع رئيس الوزراء البلجيكى والقادة الأوروبيين.

وأشاد مدبولى بالتعاون القائم مع الشركات البلجيكية فى مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، مؤكداً حرص الحكومة على مضاعفة هذا التعاون، وتيسير تنفيذ كافة مشروعات الشركات البلجيكية فى مصر.

من جانبه، استهل رئيس الوزراء البلجيكى الحديث بتوجيه التهنئة لمصر على استضافتها لهذا الحدث الأبرز والأهم فى العالم، مشيدا بحسن التنظيم، وحرص مصر على توفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح المؤتمر، مضيفا أن هذه المؤتمرات الكبرى توفر فرصة مثالية لطرح وجهات نظر كل الدول على قدم المساواة.

كما أشاد رئيس الوزراء البلجيكى بما تضمنته الكلمة الافتتاحية للرئيس السيسى من رسائل مهمة فى كافة الموضوعات التى تناولها.

وأشار دى كرو إلى أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يُعقد وسط ظروف عالمية بالغة الصعوبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى نتج عنها معاناة كبيرة لدول العالم.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكى على أهمية أن يتم تحويل التعهدات الخاصة بتمويل المناخ إلى مشروعات فعلية، من أجل الإسراع فى تنفيذ برامج التخفيف والتكيف.