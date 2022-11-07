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رئيس الوزراء يفتتح الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء خلال فعاليات قمة المناخ COP27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:00 م
رئيس الوزراء يفتتح الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء خلال فعاليات قمة المناخ COP27 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر قمة المناخ COP27، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي الشركات المحلية والعالمية الراعية للجناح.
 
وأكد رئيس الوزراء سعادته بالتواجد اليوم في افتتاح الجناح المصري، الذي يمثل المقر الرئيسي لرئاسة قمة المناخCOP27 ، مؤكداً أن الجناح سيشهد على مدار أيام المؤتمر، عدة فعاليات، لا تخص الحكومة فقط، بل كافة الأطراف المعنية بقضية التغيرات المناخية.
 
وأعرب مدبولي عن تطلعه بأن تسهم النقاشات الجادة والمشاركات الفاعلة التي ستتم بفعاليات الجناح المصري، في إيجاد تصورات واضحة، ومخرجات دقيقة تحقق اسهاماً في خارطة الطريق التي تلتزم بها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، في إطار تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة والتحول نحو الأخضر، لافتاً إلى أن مصر صاغت استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية، وبها مجلس وطني يتابع الملف.
 
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول مكونات الجناح المصري، حيث أشارت إلى أن الجناح سيتيح لرواد المعرض ـ خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ COP27 ـ فرصة التعرف على التنوع الثقافي والفني المصري، كما سيستضيف عدداً كبيراً من الفعاليات التي ستقام على هامش المؤتمر، والتي تشمل جلسات حول: التمويل، ودور الشباب، والمجتمع المدني، إلى جانب جلسات مناقشة للعديد من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن التنوع البيولوجي، والتكيف، والحلول الأكثر استدامة.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن تصميم الجناح المصري جاء بصورة تجسد رسالة مصر للعالم من وراء هذا المؤتمر، من خلال الإشارة إلى علاقة الإنسانية بالطبيعة في تاريخ مصر القديم والحديث، وتم تنفيذ الجناح كله من الزجاج، والمواد تم تصنيعها محلياً، وجميعها صديقة للبيئة، وبتصميمات مستوحاة من تاريخ وحضارة مصر عبر العصور، ورموز معمارية من تاريخ مصر وتراثها.

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