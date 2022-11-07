رئيس القابضة للمياه يتابع خطة تأمين خدمات المياه والصرف بشرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التمركزات الخاصة بتأمين إمدادات المياه والصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح بيان للشركة، أن رسلان تفقد محطات وروافع صرف صحي ( مارينا - خليج نعمة - السوق القديم -الميركاتو ) للاطمئنان على جاهزية المحطات والروافع، لاستقبال الوفود الزائرة لمدينة شرم الشيخ، أثناء انعقاد مؤتمر المناخ COP27.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

كما تفقد رئيس الشركة القابضة والوفد المرافق له تمركز المعدات بخليج نعمة، ومحطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة السفاري والتي تم رفع كفاءتها في الأشهر القليلة الماضية بمبلغ تجاوز 11 مليون جنيه، ضمن خطة الشركة فى رفع كفاءة المحطات والاهتمام بالأثر البيئى، حيث أن رفع كفاءة محطة السفارى يحافظ على التنوع البيئي لوقوعها في مسار هجرة الطيور.





