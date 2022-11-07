اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 03:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس القابضة للمياه يتابع خطة تأمين خدمات المياه والصرف بشرم الشيخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:09 م
رئيس القابضة للمياه يتابع خطة تأمين خدمات المياه والصرف بشرم الشيخ جانب من الجولة
جنوب سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التمركزات الخاصة بتأمين إمدادات المياه والصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ.
 
وأوضح بيان للشركة، أن رسلان تفقد  محطات وروافع صرف صحي ( مارينا - خليج نعمة - السوق القديم -الميركاتو ) للاطمئنان على جاهزية المحطات والروافع، لاستقبال الوفود الزائرة لمدينة شرم الشيخ، أثناء انعقاد مؤتمر المناخ COP27.
 
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.
 
كما تفقد رئيس الشركة القابضة والوفد المرافق له تمركز المعدات بخليج نعمة، ومحطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة السفاري والتي تم رفع كفاءتها في الأشهر القليلة الماضية بمبلغ تجاوز 11 مليون جنيه، ضمن خطة الشركة فى رفع كفاءة المحطات والاهتمام بالأثر البيئى، حيث أن رفع كفاءة محطة السفارى يحافظ على التنوع البيئي لوقوعها في مسار هجرة الطيور.
 


 

 


مؤتمر المناخ

شرم الشيخ

شركة المياه جنوب سيناء

قمة المناخ



الموضوعات المتعلقة

وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعدادات القصوى خلال مؤتمر المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:05 م

رئيس جامعة لندن للاقتصاد تستعرض تجربة "الفراعنة" في مواجهة تغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:05 م

الأشقاء فى قبلة العروبة.. أبرز القادة العرب فى مؤتمر المناخ Cop27 (إنفوجراف)

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:03 م

مصر تبهر العالم بتنظيم قمة المناخ cop27.. وتقود مسيرة التحول للتنفيذ والتحرك فى العمل المناخى لإنقاذ البشرية.. نواب: تنقل صوت القارة السمراء فى تحجيم تأثيرات التغيرات المناخية والوصول للتعافى الأخضر

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة