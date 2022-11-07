رئيس العراق: التغير المناخي أصبح خطرا عالميا وسنعمل لمعالجة المشاكل البيئية

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن التغير المناخي أصبح خطرا عالميا.



وقال رشيد - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن التغير المناخي بات خطرا عالميا، والعراق أحد أكثر الدول تأثرا بتغيرات المناخ وتداعياتها من الجفاف والتصحر وشح المياه.



وأكد رشيد أن بلاده ستعمل مع الشركاء والأصدقاء في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، لمعالجة المشاكل البيئية وإعادة الحياة للأنهار والمزارع والغابات في العراق من أجل أجيال المستقبل.