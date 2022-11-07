اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس السنغال يطالب بـ 200 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:48 م
رئيس السنغال يطالب بـ 200 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي ماكى سال رئيس دولة السنغال
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه ماكى سال رئيس دولة السنغال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ.
 
وأكد سال أن قمة شرم الشيخ مناسبة لنا جميعا، بلدان متقدمة ونامية على السواء، وفرصة من أجل إحداث تحول تاريخي، لذلك لابد من تعزيز جميع التزاماتنا، ليس فقط تخصيص 100 مليار دولار، بل 200 مليار دولار، بما يمكن به إنجاز الأهداف المرجوة، معلقا: "كل ملوث ينبغي أن يدفع، حتى يواجه الكوكب الأخطار الطارئة، كما أن أفريقيا عازمة على إحداث التغيير بدلا من الخضوع للتأثر".
 
وقال رئيس دولة السنغال، خلال كلمته في قمة المناخ: نتعايش مع الظواهر المناخية القاسية، وعلينا أن نتصرف من أجل إنقاذ الكوكب، والاستناد إلى اتفاق باريس لإنقاذ الكوكب، مشيرا إلى أن أفريقيا التزمت بذلك من خلال الحزام الأخضر.
 
وأشار "سال" إلى أن استصلاح الأراضى جار، مع استمرار نشاط إعادة الغطاء النباتي، بالإضافة إلى خلق مشروعات زراعية، مشددا على أن أفريقيا تدعم القدرة على المواظبة من أجل بلوغ نقطة الصفر في انبعاثات الكربون،معلقا: "ندعم الانتقال إلى الأخضر بشكل عادل ومنصف بدلا من قرارات قد تمس من قدراتنا التنموية".
 
وواصل: "نتكيف مع التغير المناخي ونتحمل أعباءه، من خلال تطوير مشاريع خضراء يجرى تمويلها غالبا من خلال الاستدانة، في حين أن تدابير التكيف من المفترض دعمها من قبل دول متقدمة وفقا للتعهدات، مؤكدا ان التمويل لن يمثل لسوء الحظ سوى ربع التقديرات الأفريقية على الصعيد الوطني".
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي وقادة العالم يشاهدون فيلما تسجيليا عن التغير المناخي

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:22 م

الشيخ محمد بن زايد: نؤيد دعوة الرئيس السيسى بوقف الحرب الروسية الأوكرانية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:17 م

الرئيس السيسي: مصر تعتزم إطلاق مبادرات جديدة خلال قمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:10 م

جوتيريش: الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت فى آثار سلبية يعانى منها العالم

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:07 م

الرئيس السيسي: الدول النامية تحتاج إلى الثقة للمشاركة في الحفاظ على المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:58 م

الرئيس السيسي: ما يحتاجه عالمنا لتخطى أزمة المناخ يتجاوز الشعارات والكلمات

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:57 م

الرئيس السيسي: مصر أطلقت استراتيجية وطنية من أجل مواجهة تغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:52 م

الرئيس السيسي لضيوف cop27: هل ما نطمح لتحقيقه من أهداف يقع فى نطاق الممكن؟

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:50 م

الرئيس السيسي بقمة المناخ: هل نحن اليوم أقرب من تحقيق أهدافنا من عام مضى؟

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:43 م

الرئيس السيسي: شرم الشيخ أول مدينة تعرف طريقها نحو التحول الأخضر

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة