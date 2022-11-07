رئيس السنغال يطالب بـ 200 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

وجه ماكى سال رئيس دولة السنغال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ.

وأكد سال أن قمة شرم الشيخ مناسبة لنا جميعا، بلدان متقدمة ونامية على السواء، وفرصة من أجل إحداث تحول تاريخي، لذلك لابد من تعزيز جميع التزاماتنا، ليس فقط تخصيص 100 مليار دولار، بل 200 مليار دولار، بما يمكن به إنجاز الأهداف المرجوة، معلقا: "كل ملوث ينبغي أن يدفع، حتى يواجه الكوكب الأخطار الطارئة، كما أن أفريقيا عازمة على إحداث التغيير بدلا من الخضوع للتأثر".

وقال رئيس دولة السنغال، خلال كلمته في قمة المناخ: نتعايش مع الظواهر المناخية القاسية، وعلينا أن نتصرف من أجل إنقاذ الكوكب، والاستناد إلى اتفاق باريس لإنقاذ الكوكب، مشيرا إلى أن أفريقيا التزمت بذلك من خلال الحزام الأخضر.

وأشار "سال" إلى أن استصلاح الأراضى جار، مع استمرار نشاط إعادة الغطاء النباتي، بالإضافة إلى خلق مشروعات زراعية، مشددا على أن أفريقيا تدعم القدرة على المواظبة من أجل بلوغ نقطة الصفر في انبعاثات الكربون،معلقا: "ندعم الانتقال إلى الأخضر بشكل عادل ومنصف بدلا من قرارات قد تمس من قدراتنا التنموية".

وواصل: "نتكيف مع التغير المناخي ونتحمل أعباءه، من خلال تطوير مشاريع خضراء يجرى تمويلها غالبا من خلال الاستدانة، في حين أن تدابير التكيف من المفترض دعمها من قبل دول متقدمة وفقا للتعهدات، مؤكدا ان التمويل لن يمثل لسوء الحظ سوى ربع التقديرات الأفريقية على الصعيد الوطني".