رئيسة وزراء اسكتلندا تدعو إلى لمناقشة ناضجة بشأن تغير المناخ خلال "COP 27"

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دعت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستارجن، إلى إجراء مناقشة ناضجة بشأن التغير المناخي خلال قمة المناخ (COP 27) المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ، واعتراف دول العالم المتقدم بمسئويتها تجاه تأثيرات التغير المناخي على الدول النامية.



وقالت ستارجن، في تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على هامش مشاركتها في القمة تم بثها اليوم الإثنين: "ما آمل أن أراه خلال القمة المناخية الحالية هو مناقشة ناضجة وبالغة بشأن تلك القضية لأول مرة منذ 30 عامًا"، مشيرة إلى أن "التغير المناخي له تأثيرات في الوقت الحالي وهذا أمر مدمر".



وأضافت أن الأمر لا يتعلق فقط بالتأثير الإقتصادي، فهناك أجزاء من العالم تغير فيها أساليب الحياة بالكامل، لافتة إلى أن الثقافات والتقاليد تعرضت لأضرار بالغة، وأنه يتعين على أغنى أجزاء العالم الالتزام بمساعدة تلك الدول في التعامل مع الخسائر والأضرار، فضلا عن تقديم الدعم المستمر للتأقلم والتخفيف من الآثار.



وأوضحت أن إحدى المشاكل الكبرى من حيث الثقة هو عدم الوفاء بالاتزام بمبلغ 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ.



وفي مقابلة أخرى أخرى مع قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، طرحت ستارجن اقتراحًا بمساعدة الدول الضعيفة، قائلة إن حكومتها ستعلن في وقت لاحق عن "المزيد من الالتزام المالي الموجه للخسائر والأضرار" التي تعاني منها دول كثيرة.