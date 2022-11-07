رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد الالتزام بخفض الانبعاثات فى مؤتمر المناخ كوب 27

فاطمة شوقى

وصلت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلونى، إلى مدينة الشرم الشيخ، للمشاركة فى مؤتمر المناخ cop27، حتى 18 نوفمبر، وتتحدث عن التزام بلادها بخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 30%، وتحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وأشارت قناة "راى" الإيطالية إلى أن ميلونى ستشارك فى المائدة المستديرة "الانتقال العادل" فى الساعة 12.30 ، وفى المساء ستغادر رئيسة الوزراء الى روما متوجهة الى روما.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أنه برفقة وزير البيئة بيتشيتو فراتين، ستطرح ميلوني على طاولة قمة أكثر تحديًا من الإصدارات السابقة ، موقف الحكومة الإيطالية الجديدة ، التي تهدف إلى تسريع التحول الأخضر، مع عمليات تفويض هزيلة وسريعة بشكل متزايد طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، ولكن مع نهج "على عكس بيئية إيديولوجية معينة - كما أشار في خطابه في البرلمان - يحمي البيئة مع وجود الإنسان في الداخل، للجمع بين الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية".