دورة تدريبية لانطلاق حملة دور المجتمع المدني في قضايا الأمومة والطفولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الشرقية، أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" شاركت الوحدة في دورة تدريبية انطلقت أمس 6 نوفمبر وتستمر حتى 8 نوفمبر الجاري بمحافظة سوهاج ، تمهيداً لإطلاق حملة تثقيفية حول دور المجتمع المدني في قضايا الأمومة و الطفولة بمحافظات " سوهاج – الأقصر – الشرقية "، تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في إطار برنامج تفعيل دور المجتمع المدني في مجال حماية الطفل وفي ظل التوجيهات الرئاسية باعتبار عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.

أوضحت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أن الحملة تهدف إلى التوعية بقضايا الطفولة المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني في المحافظات المستهدفة والرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات.

أشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أن الفريق المرشح للدورة يضم 12 عضوا ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المشاركه بمنظومة حمايه الطفل بمحافظة الشرقية والمشهود لهم بالكفاءة والفاعلية وبمشاركة أعضاء من الوحدة العامة لحمايه الطفل وأخصائيين بالوحدات الفرعيه واللذين لديهم القدرة على التدريب وعقد الندوات التوعوية بالإضافة إلي الرائدات والمثقفات الصحيات القادرات على توجيه حملات طرق الأبواب.

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أن الدورة التدريبية تستهدف التعريف بمنظومة حمايه الطفل وحالات الخطر التي يتعرض لها وأهم الممارسات الضارة التي تتعرض لها الفتيات وأمثلة للقضايا الاجتماعية الخاصة بالاطفال بالإضافة للتدريب على مهارات الدعوة والعمل الجماعي والميداني ووكذلك مهارات التفاوض والإقناع ووضع الخطوط التنفيذية لحملات التوعية وكيفية التشبيك بين مجموعات العمل واختيار مواقع الحملة.