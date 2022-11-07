خلال Cop 27.. مصر تطلق مبادرة حياة كريمة لإفريقيا لمواجهة التغيرّات المناخية

كتبت منال العيسوي تصوير حسين طلال

بالتوازى مع إطلاق قمة قادة العالم اليوم الإثنين، ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة، وحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية تطلق مصر مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية".

وتشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط خلال فاعليات المؤتمر، بعدد من الفاعليات منها إطلاق مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية"، و تنظيم يوم الحلول المصرية بختام فعاليات مؤتمر cop27، كما سيتم إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر الرئاسي.

فى سياق متصل تنظم وزارة التخطيط العديد من الأحداث الجانبية خلال فعاليات المؤتمر، كما ستعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددٍ من اللقاءات الثنائية، وتشارك فى عدد من الأحداث الرئيسية والجانبية على هامش المؤتمر الأطراف، منها إطلاق الدورة الثانية لمنتدى الفن الدولي.

وخلال يومى قمة قادة العالم ستشارك وزيرة التخطيط في أحداثه جانبية فى الجناح الاسكتلندي منها جلسة : "متى سيقود القادة؟ دور الدولة في تعبئة وتوجيه التمويل للمناخ والصحة"، وفى اليوم الثانى ستشارك فى جلسة بعنوان "معالجة تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، وخلال يوم التمويل" الموافق الثلاثاء 9 نوفمبر، المشاركة بمنتدى الأعمال BEBA تحت عنوان الطريق إلى الاقتصاد الأخضر، وكذا المشاركة بالحدث الجانبي المنعقد تحت عنوان "التعجيل بأهداف التنمية المستدامة من خلال صناديق الثروة السيادية"، وكذا الحدث الجانبي بعنوان "إزالة الكربون من إفريقيا ومنظور البورصة المصرية"، فضلًا عن مشاركتها بحدث "الاستثمار وتمويل تسريع التنمية المستدامة في سيناريو "صافي صفر"".