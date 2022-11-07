خطاب عربى أخضر.. قادة المنطقة يعلنون سياساتهم البيئية والتنموية من cop27

رسائل مهمة بعث بها قادة المنطقة خلال فعاليات cop27 فى شرم الشيخ، وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمام قمةCOP27، إنه يجب أن يكون هناك تعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لتعبئة الموارد والاستفادة منها.

وأضاف العاهل الأردني، خلال قمة المناخ: يجب أن يكون هناك تعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لتعبئة الموارد والاستفادة منها.

وتابع العاهل الأردني: نسعى لاستغلال الطاقة الشمسية، ويجب أن يكون هناك تناغم بين مواجهة التغير المناخي والتحديات الاقتصادية القائمة.

وأضاف العاهل الأردني، أن شح المياه وضع شروطا على مواردنا المحدودة وهو غير متناسب مع زيادة السكان في المملكة.