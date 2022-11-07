اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خطاب عربى أخضر.. قادة المنطقة يعلنون سياساتهم البيئية والتنموية من cop27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:58 م
خطاب عربى أخضر.. قادة المنطقة يعلنون سياساتهم البيئية والتنموية من cop27 قادة المنطقة يعلنون سياساتهم البيئية والتنموية من cop27 فى شرم الشيخ

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رسائل مهمة بعث بها قادة المنطقة خلال فعاليات cop27 فى شرم الشيخ، وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمام قمةCOP27، إنه يجب أن يكون هناك تعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لتعبئة الموارد والاستفادة منها.

وأضاف العاهل الأردني، خلال قمة المناخ: يجب أن يكون هناك تعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لتعبئة الموارد والاستفادة منها.
 
وتابع العاهل الأردني: نسعى لاستغلال الطاقة الشمسية، ويجب أن يكون هناك تناغم بين مواجهة التغير المناخي والتحديات الاقتصادية القائمة.
 
وأضاف العاهل الأردني، أن شح المياه وضع شروطا على مواردنا المحدودة وهو غير متناسب مع زيادة السكان في المملكة.
 
قادة المنطقة يعلنون سياساتهم البيئية والتنموية من cop27 فى شرم الشيخ
قادة المنطقة يعلنون سياساتهم البيئية والتنموية من cop27 فى شرم الشيخ

 


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