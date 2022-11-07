حياة كريمة.. 113 مشروعا لتطوير الطرق وشبكات الكهرباء والمياه فى 20 قرية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

مدينة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، واحدة من المدن التي ظلت مهمشة لعقود طويلة حتى استهدفتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال 20 قرية، بإجمالي عدد مشروعات 113 مشروعا تم البدء فيها وقاربت على الانتهاء.

وجاءت المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة لتغير الواقع من أجل مستقبل أفضل، حيث شملت المبادرة كافة مناحى الحياة.

وتتمثل مشروعات حياة كريمة فى الأتى:

14 مشروعا للصرف الصحى وإنشاء محطات معالجة.

16 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب.

19 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء.

إنشاء وتطوير 24 وحدة صحية منها 15 إنشاء جديد، ورفع كفاءة 9 وحدات، وإنشاء 3 مراكز طب أسرة، 5 نقاط إسعاف.

إنشاء وإحلال وتجديد 5 كبارى أعلى الترعة الفاروقية.

رفع كفاءة 4 طرق داخلية.

إنشاء 4 مجمعات خدمات حكومية و4 مجمعات خدمات زراعية.

إنشاء وتطوير 11 مركز شباب، 8 إنشاء جديد، ورفع كفاءة 3.

إنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة 2 وحدة اجتماعية.



كوبري البلابيش المستجدة



كوبري البلابيش المستجدة



كوبري البلابيش المستجدة



كوبري البلابيش المستجدة



كوبري البلابيش المستجدة



كوبري أولاد يحيي



كوبري أولاد يحيي



كوبري أولاد يحيي



كوبري أولاد يحيي



كوبري مدينة دار السلام



كوبري مدينة دار السلام



كوبري مدينة دار السلام



كوبري مدينة دار السلام



كوبري مدينة دار السلام



كوبري نجوع مازن شرق



كوبري نجوع مازن شرق



كوبري نجوع مازن شرق



كوبري نجوع مازن شرق



كوبري نجوع مازن شرق



كوبري نجوع مازن شرق



كوبري نجوع مازن شرق



مجمع خدمات أولاد يحيي



مجمع خدمات أولاد يحيي



مجمع خدمات أولاد يحيي



مجمع خدمات أولاد يحيي



مجمع خدمات أولاد يحيي (5)



مجمع خدمات أولاد يحيي (6)



مجمع زراعي الخيام (1)



مجمع زراعي الخيام (2)



مجمع زراعي الخيام (3)



محطة معالجة نجوع مازن (1)



محطة معالجة نجوع مازن (2)



محطة معالجة نجوع مازن (3)



محطة معالجة نجوع مازن (4)



محطة معالجة نجوع مازن (5)



محطة معالجة نجوع مازن (6)



محطة معالجة نجوع مازن (7)



محطة معالجة نجوع مازن (8)



مركز تنمية اسرة اولاد يحيي بحري (1)



مركز تنمية اسرة اولاد يحيي بحري (2)



مركز تنمية اسرة اولاد يحيي بحري (3)



مركز تنمية اسرة اولاد يحيي بحري (4)



مركز تنمية اسرة اولاد يحيي بحري (5)



مركز تنمية اسرة اولاد يحيي بحري (6)



مركز تنمية اسرة اولاد يحيي بحري (7)



مركز تنمية اسرة اولاد يحيي بحري (8)



مركز شباب هاشم عسيري (1)



مركز شباب هاشم عسيري (2)



مركز شباب هاشم عسيري (3)



مركز شباب هاشم عسيري (4)



مركز شباب هاشم عسيري (5)



مركز شباب هاشم عسيري (6)



مركز شباب هاشم عسيري (7)



مركز شباب هاشم عسيري (8)



نقطة اسعاف اولاد يحيي الحاجر (1)



نقطة اسعاف اولاد يحيي الحاجر (2)



نقطة اسعاف اولاد يحيي الحاجر (3)



نقطة اسعاف اولاد يحيي الحاجر (4)



نقطة اسعاف اولاد يحيي الحاجر (5)



نقطة اسعاف اولاد يحيي الحاجر (6)



وحدة صحية أولاد يحيي قبلي (1)



وحدة صحية أولاد يحيي قبلي (2)



وحدة صحية أولاد يحيي قبلي (3)



وحدة صحية أولاد يحيي قبلي (4)



وحدة صحية أولاد يحيي قبلي (5)