"حياة كريمة" تنظم لقاء بجامعة الإسكندرية لتحفيز الشباب للعمل التطوعى

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

نظمت كلية التجارة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية، ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات، فى ضوء مشاركة جامعة الإسكندرية في دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة فى كلمته، إلى أهمية تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة المختلفة، وتعزيز قيم الانتماء لديهم والمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي للارتقاء بالقرى والمناطق التي تحتاج إلى خدمات وجهود شبابها.

وأوضح الدكتور محمد شعبان المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالإسكندرية، الأهداف الأساسية للمبادرة والأماكن الموجهة إليها والإنجازات التي قامت بها المبادرة، وسبل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لهذه المبادرة والتي يقوم بها الشباب لخدمة وطننا الحبيب مصر، كما استعرض مجموعة من الفيديوهات التي توضح الأنشطة التي تقوم بها المبادرة وأهمية مشاركة طلاب الجامعات في العمل التطوعي بها.

وأشار الدكتور أحمد الملاح، المنسق الطبي لمبادرة حياة كريمة بالإسكندرية، إلى جهود القطاع الصحي لدعم المبادرة، وتوفير الدولة للأدوية والمقرات والقوافل الطبية بالقرى والمحافظات البعيدة لتوفير صحة أفضل لأبنائها المصريين.

حضر الندوة الدكتور محمد الفقى عميد كلية الحقوق، والدكتور أيمن شتيوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فايز حسين وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات مجمع العلوم الإنسانية.