"حياة كريمة" بأسوان تتفقد مشروعات المبادرة لخدمة 25 ألف نسمة بقرية العتمور

أسوان – عبد الله صلاح

استكملت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، الجولات الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو والتى تضم 18 قرية فرعية وتابع بإجمالى 25,5 ألف نسمة.

وأشار ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، في بيان صحفى، إلى تفقد مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة بالعتمور ، وإنشاء كوبرى ترعة الجعافرة بنسبة تنفيذ 100% لكل منهما ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب العتمور بحرى ، وإنشاء نقطة إسعاف العتمور ، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب العتمور ، وإنشاء كوبرى العتمور قبلى بنسبة 95% لكل منهم.

وأوضح ناجح مصطفى، بأنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالعتمور قبلى ، ومشروع إحلال وتجديد المبنى الإدارى لمركز شباب العتمور قبلى بنسبة 90% ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالعتمور بحرى بنسبة 65% ، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة العتمور قبلى الابتدائية بنسبة 50% ، لافتاً بأنه خلال الجولة التفقدية تم رصد العديد من الملاحظات والمطالب الجماهيرية وجارى عرضها على محافظ أسوان خلال الاجتماع الدوري من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول المناسبة لها .

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك متابعة متواصلة أولاً بأول لنسب ومعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) مشيداً بدعم وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنه وحرصها على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل العاملين وصقل المهارات بآليات وأساليب العمل والتعامل مع الجمهور فى هذه المنشآت الخدمية من أجل ضمان سد وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.



مشروعات حياة كريمة بقرية العتمور (1)



مشروعات حياة كريمة بقرية العتمور (2)



مشروعات حياة كريمة بقرية العتمور (3)



مشروعات حياة كريمة بقرية العتمور (4)



مشروعات حياة كريمة بقرية العتمور (5)



مشروعات حياة كريمة بقرية العتمور (6)