حريق يلتهم مصنع أحذية بمنطقة الكيلو 26 فى العامرية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت منطقة الكيلو 26 غرب محافظة الإسكندرية، حريق مصنع أحذية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية الي محل الواقعة.

البداية عندما نقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية، يفيد بنشوب حريق بمصنع أحذية بمنطقة غرب نطاق حي العامرية.

وعلي الفور تم انتقال ضباط قسم شرطة العامرية ترافقهم سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم السيطرة على النيران، وتجري الآن عملية التبريد حاليًا بعد أن اتلهمت النيران محتويات المصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة ومباشرة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق وسماع شهود الواقعة.