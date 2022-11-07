اليوم السابع
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حريق يلتهم مصنع أحذية بمنطقة الكيلو 26 فى العامرية بالإسكندرية.. صور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:50 م
حريق يلتهم مصنع أحذية بمنطقة الكيلو 26 فى العامرية بالإسكندرية.. صور حريق يلتهم مصنع أحذية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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شهدت منطقة الكيلو 26 غرب محافظة الإسكندرية، حريق مصنع أحذية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية الي محل الواقعة.
 
البداية عندما نقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية، يفيد بنشوب حريق بمصنع أحذية بمنطقة غرب نطاق حي العامرية.
 
وعلي الفور تم انتقال ضباط قسم شرطة العامرية ترافقهم سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم السيطرة على النيران، وتجري الآن عملية التبريد حاليًا بعد أن اتلهمت النيران محتويات المصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة ومباشرة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق وسماع شهود الواقعة.
 
حريق يلتهم مصنع أحذية (1)
حريق يلتهم مصنع أحذية (1)

حريق يلتهم مصنع أحذية (2)
حريق يلتهم مصنع أحذية (2)

حريق يلتهم مصنع أحذية (3)
حريق يلتهم مصنع أحذية (3)

 


اخبار الإسكندرية

حريق مصنع أحذية

الكيلو 26

العامرية غرب

اخبار اليوم



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