حالات العدوى الفيروسية آخذة فى الازدياد.. تعرف على الأسباب والتدابير

كتبت إيناس البنا

مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة، يتزايد أيضًا عدد حالات الإنفلونزا الموسمية، وفقًا للتقارير ، كان هناك قفزة بنسبة 50 % في حالات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي والالتهابات الفيروسية والبرد، غالبية هؤلاء المرضى المصابين ينتمون إلى فئة كبار السن، لكن ، أفاد الأطباء أيضًا أن معظمهم يتعافون بسرعة كبيرة في غضون 4 أيام.

تشير التقارير وفقا لموقع " thehealthsite" أيضًا إلى أنه بصرف النظر عن كبار السن ، فإن الأشخاص الآخرين من مختلف الفئات العمرية يصابون أيضًا بأعراض مشاكل البرد والجهاز التنفسي.

يقول الخبراء إنه من المرجح أن الأشخاص الذين يتنقلون كثيرًا وكذلك الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في أماكن مغلقة يمكن أن يصابوا بشكل أسرع من الآخرين.

هناك نقطة مهمة أخرى يجب ملاحظتها وهي أن كبار السن والأشخاص المصابين بمرض مشترك قد يستغرقون وقتًا أطول بكثير للتعافي من هذه العدوى. قد تستغرق الأعراض المتبقية أيضًا وقتًا أطول لتهدأ.

كيف نبني المناعة؟



فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لبناء المناعة أثناء تغيير الموسم.

اشرب ماء الكركم بانتظام.

العسل والماء الدافئ مزيج جيد للغاية لتعزيز المناعة.

الفلفل الأسود الذي يستهلك من خلال الطعام يساعد أيضًا على تعزيز المناعة.

اشرب الماء الدافئ.

تناولي فيتامينات سي .