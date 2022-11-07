توقعات بارتفاع المتوسط السنوي لخامات أوبك 104.2 دولار للبرميل 2022

كتبت -مروة الغول

تشير أحدث توقعات منظمة أوبك إلى تراجع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبـك خـلال شهر سبتمبر 2022 إلى 95.5 دولار للبرميل، أي بنسبة انخفاض تبلغ 6.3% مقارنة بالشهر السابق، بينما تشير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتهـا فـي عام 2022 إلى 104.2 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 49.1% مقارنة بعام 2021 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة %6.1 (6.6 دولار للبرميـل) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 101.9 دولار للبرميل.

وتابع التقرير ،يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تزايد عمليات البيع في أسواق العقود الأجلـة التـي تسببت فـي حدوث تقلبات مرتفعة،إلى جانب تراجع الاهتمـام بشـراء النفط الخـام فـي السوق الفورية، بما في ذلك من مصافي تكرير النفط في أوروبا والصين، قبـل بـدء موسم الصيانة المتوقع أن يبلغ ذروته خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022.