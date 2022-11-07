توعية طلاب الرواق الأزهرى بأسوان وأبناء الجالية السودانية بتغيرات المناخ.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، بالتعاون مع منطقة أسوان الأزهرية، أمسية توعية فى الرواق الأزهرى بأسوان استهدف طلاب الرواق الأزهرى حيث تمت التوعية بالتغيرات المناخية وأسبابها وآثارها السلبية وأهمية المؤتمر العالمى المناخ الذى انطلقت أعماله بشرم الشيخ.



وتحدث المشرف على الرواق، عن تحديات التغيرات المناخية من منظور دينى وأهمية أن يقوم كل فرد بدوره فى أنشطة التكيف مع التغيرات المناخية، كما تمت تلاوة ميثاق شرف التغيرات المناخية والتوقيع عليه، نفذ الأمسية ياسمين خليل عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الشيخ الدكتور أحمد رضوان مدير الرواق الأزهرى بأسوان.



وفى سياق متصل، قال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية، إن المنصة نفذت بقرية العباسية بمركز كوم أمبو ندوة توعية بالتعاون مع إدارة أوقاف كوم أمبو وجمعية تنمية المجتمع بالعباسية، استهدفت سيدات القرية تم خلالها تناول قضية التغيرات المناخية وأسبابها وأضرارها على مصر والعالم، وكيف تتم مواجهتها والتكيف معها، ودور كل فرد فى ذلك، وخاصة السيدات، كما تناول إمام مسجد العباسية الكبير قضية التغيرات المناخية من منظور الشرائع السماوية، وكيف أنها تحض على عدم الإفساد فى الأرض حتى لا تتسبب فى خلل طبيعى كبير يكون ضار بحياة الإنسان خليفة الله فى الأرض، نسق للندوة وأدارها حسن أنور عضو المنصة، وفى نهاية اللقاء تمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية على السيدات وشرحه لهن والتوقيع عليه.



كما نظمت المنصة، بقرية العطوانى بمركز إدفو، بالتعاون مع جمعية لست وحدك ووحدة طب الأسرة بالعطوانى حوارا ثقافيا مع الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالوحدة وعدد من المترددين عليها حول التغيرات المناخية من حيث المسببات والأضرار على الصحة العامة وتأثيراتها السلبية فى زيادة انتشار الحشرات وكافة مسببات الأمراض، وكيفية الوقاية منها ووسائل التكيف مع التغيرات المناخية، وفى النهاية تم إجراء قراءة جماعية لميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، ودار حديث موسع حول بنوده و تم التوقيع عليه من الحاضرين، وأدار الحوار سلوى سليمان، عضو المنصة المحلية بأسوان.



وفى السياق نفسه، استهدفت المنصة أشقاءنا من أبناء الجالية السودانية بأسوان، حيث تم عقد ندوة توعية بمدرسة القبس الابتدائية الثانوية السودانية بأسوان، وتم إطلاق حوار بين أعضاء المنصة و الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حول قضية تغيرات المناخ.







أنشطة التوعية_1



توعية السيدات



رواق الأزهر



من القائمات على النشاط



