تلميذ إعدادى ببنى سويف: حياة كريمة جددت المدرسة الإعدادية بقرية طنسا

بنى سويف هانى فتحى

ظل ينتظر بدء العام الدراسى الجديد ليتابع مدى التغيير الذى حدث داخل مدرسة الإعدادية بعدما ظل يشاهد طوال فترة الإجازة أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة داخل المدرسة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

محمد أحمد حافظ تلميذ بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة الشهداء الإعدادية بنين بقرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، استقبل العام الدراسى الجديد بفرحة عارمة وخاصة بعد التطوير والإنشاءات الجديدة التى شهدتها مدرسته.

وقال محمد أحمد حافظ أنه وزملاؤه بالمدرسة كانوا يعانون من التكدس داخل الفصول سواء فى مدرسته الإعدادية أو مدرسته الابتدائية، مشيراً إلى أن الفصول كانت مليئة بالمقاعد المتهالكة القديمة.

وأضاف محمد التلميذ بالصف الثانى الإعدادى، أنه منذ نحو عام وأنا أشاهد الكثير من العمال والمهندسين يعملون داخل المدرسة، مشيرا إلى أنه كان يتابع يومياً العديد من الأعمال الجديدة داخل المدرسة.

وتابع محمد أحمد " كنت أرى مواد البناء تأتى كل يوم إلى المدرسة، كنت مبسوط وهناك مبنى جديدة يتم بناؤه داخل المدرسة للقضاء على الكثافة داخل الفصول".

وأشار محمد احمد حافظ إلى أن مبادرة حياة كريمة نجحت فى تطوير المدرسة الإعدادية، وكذلك بناء ملحق جديد بداخلها بالإضافة إلى تطوير المبنى القديم، مشيرا إلى أن هذا التطوير أدخل البهجة والسعادة على طلاب المدرسة.

وأكد محمد أحمد حافظ أن مبادرة حياة كريمة نجحت فى القضاء على كثافة الفصول داخل مدرسته والمدارس الأخرى بالقرية مشيرا إلى أن المبادرة قامت بتطوير مدارس القرية فى مختلف المراحل التعليمية المختلفة.

وقال التلميذ محمد أحمد أن قرية طنسا استفادت من مبادرة حياة كريمة مشيرا إلى أن المبادرة نجحت فى القضاء على العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها القرية منذ سنوات عده منها أزمة الصرف الصحى وأسطوانات البوتاجاز والمدارس.

وأوضح محمد أحمد، أن قريه طنسا بنى مالو التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف أن القرية تشهد تنفيذ العديد من الخدمات والمشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمو منها إنشاء العديد من المدارس فى المرحلة الابتدائية والإعدادية بالإضافة إلى تطوير مركز الشباب وتوصيل خدمات الصرف الصحى والغاز الطبيعى بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمى يقدم الخدمات لكافة أهالى القرية، وأيضًا مجمع زراعى يحتوى على جمعيه زراعية ووحدة بيطرية بالإضافة إلى البدء فى توصيل خدمات الغاز الطبيعى داخل القرية.