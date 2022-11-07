تقدم عدد من المستثمرين للاستفادة من منطقة بئر العبد الصناعية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

كشف الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تقدم عدد من المستثمرين فى مختلف القطاعات للاستفادة من منطقة بئر العبد الصناعية وجار دراستها وإنهاء إجراءاتها.

وأكد محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى اهتمام الدولة والأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء.

وأعلن المحافظ فى اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، وعقد اليوم بالمحافظة برئاسته، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، ومديرى وممثلى : الاستثمار، المناطق الصناعية، الشئون القانونية، التخطيط العمرانى، المعلومات، الإنتاج، السياحة، المالية، الزراعة، وغيرها من الجهات المعنية.. أن هناك اهتماما من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على توفير حوافز جديدة لهم لتشجيعهم على إقامة المشروعات على أرض المحافظة، مشيرا إلى طرح أراضى المنطقة الصناعية فى بئر العبد على المستثمرين وبدء عمليات استثمارها طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة وبتيسيرات وحوافز جديدة، وتقدم لها عدد من المستثمرين فى مختلف القطاعات وجار دراستها وإنهاء إجراءاتها.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تطبيق حوافز ومميزات جديدة للاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة أسوة بما يتم مع محافظات الصعيد، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض المحافظ عدد من المشروعات المقدمة لإقامتها بالمحافظة وهى مصنع ملح بمنطقة الروضة ببئر العبد، مصنع اسمدة، مصنع طحينة وزيوت طعام، مصنع أعلاف، مصنع تجهيزات هندسية، مصنع تصنيع اسطمبات وقطع غيار.