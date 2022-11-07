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تفاصيل استخدام الكارت الذكى لتذاكر المترو

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:00 ص
تفاصيل استخدام الكارت الذكى لتذاكر المترو مترو الانفاق
كتب ـ سيد الخلفاوى

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يتيح مترو الأنفاق ستخدام محفظة التذاكر "الكارت الذكي"، وذلك من خلال شحن الكارت من شباك تذاكر المترو لتسهيل ركوب القطارات يوميا، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل لاستخراج الكارت وشحنه. 
 
يمكن شراؤه من خلال جميع مكاتب صرف التذاكر بمحطات المترو بمبلغ 25 جنيها. 
 
يتم شحنه بأى مبلغ بداية من 20 جنيها حتى 400 جنيه. 
 
يتم خصم قيمة الرحلة عند الخروج من الماكينة. 
 
يعمل على توفير الوقت والجهد بدلا من الوقوف على الشباك كل مرة. 
 
 يمكن استخدامه لأكثر من شخص. 
 
 صلاحية الكارت تمتد إلى 5 سنوات .
 
قيمة التذاكر بالكارت نفس قيمتها بالشباك. 
 

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