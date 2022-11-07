تعرف على تفاصيل مشروعات أكاديمية البحث العلمى بمعرض الابتكار الأخضر

كتب محمد صبحى

تشارك أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر، بمعرض الابتكار الأخضر بالمنطقة الخضراء ضمن جناح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للابتكار الأخضر، وذلك خلال قمة المناخ، يتضمن العديد من المشاريع الممولة من الأكاديمية والتي تتماشى مع الاتجاه العلمي للحد والتأقلم من التغيرات المناخية وتقليل الأضرار علي البيئة.

وتتضمن قائمة المشروعات فى جناج أكاديمية البحث العلمى، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الممثلة في المشروع المصري الصيني لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وزراعة الأنسجة الخاصة بالبطاطس والنخيل والبلونيا والأنانس والاستيفيا، وموسوعة النباتات الطبية المصرية البرية وموسوعة الأغذية الشعبية.

ومن المقرر أن يتم عرض فيديو توضيحي للمزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التنكنولوجيات الزراعية الحديثة والإرشاد الزراعية والعيادة الزراعية بالمغرة كمشروع متكامل، كما مثلت النباتات البرية جزءا من الجناح كمثال لزراعة مسطحات خضراء، ومشروع العيادة الزراعية الذكية والذي كان أحد المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى ألياف الكتان المعالجة حيويا والعبوات النسجية القابلة للتحليل وبدائل الأخشاب من العوادم ومواد مركبة لعزل الصوت والحرارة من العوادم النسجية والزراعية والخيوط والأنسجة المعالجة بمواد طبيعية ضد الميكروبات والفيروسات.

ستبدأ اليوم الإثنين 7 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ انطلاق قمة قادة العالم لمدة يومين، بحضور رؤساء حوالى 130 من رؤساء الدول والحكومات لبدء الجزء الرفيع المستوى لقادة العالم الذى يشهد انعقاد ستة اجتماعات ومائدة مستديرة رفيعة المستوى، تبدأ من الساعة 13:30 - 15:30 ، تناقش ثلاثة موضوعات هى، الانتقال العادل للتنفيذ، وأمن غذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية.

أما يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022 ، فتعقد ثلاث جلسات أخرى بالتوازى أيضا تبدأ من الساعة 12:00 إلى الساعة 14:00، تناقش الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر، و الأمن المائي، و تغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة.

و ستعقد جميع اجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى في القاعة الرئيسية داخل المنطقة الزرقاء، و بالنسبة لرؤساء الدول والحكومات، سيقتصر حضور اجتماعات المائدة المستديرة على مشارك + 1، كما يمكن حضور اجتماعات المائدة المستديرة رؤساء وحدات وهيئات الأمانة العامة للأمم المتحدة المدعوين، والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة، ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية المقبولة بصفة مراقب من قبل مؤتمر الأطراف بالإضافة إلى ضيوف آخرين تمت دعوتهم بشكل خاص، وسيقتصر الأمر على المشترك فقط ، بسبب ضيق المساحة.

وسيتم توفير الترجمة الفورية خلال اجتماعات المائدة المستديرة رفيعة المستوى، بثلاث لغات فقط هى العربي و الإنجليزي و الفرنسي، انا رؤساء الدول والحكومات الراغبون في ترجمة شفوية بلغات أخرى ، عليهم إحضار المترجمين الفوريين الخاصين بهم بالهمس حيث سيتمكن من الجلوس خلف المشارك.

كما أعلنت سكرتارية الأمم المتحدة الاتفاقية الإطارية الخاصة بالمناخ فى دورتها السابعة والعشرين ، والتى ستنعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 7الى 18 نوفمبر الحالى، أنه سيتم بث الجزء الرفيع المستوى لقادة العالم على الهواء مباشرة على شبكة الإنترنت ، تصريحات خلال الجزء رفيع المستوى، لقادة العالم والقائمة المؤقتة للمتحدثين للأطراف التي سيحضر سواء رئيس دولتها أو حكومتها فى قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ، فى ثلاث دقائق كحد أقصى.

وأعلنت السكرتارية عبر موقعها الالكترونى أن البيان أو البيان بالإنابة عن مجموعة التفاوض التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيبث أيضا على الهواء عبر الإنترنت، وأنه ستلقى البيانات، ووفقاً لتوقيت القيد في قائمة المتحدثين ، وستعكي ترتيب البروتوكول وفقا للأمم المتحدة، وأنه ستكون البيانات التي يدلي بها رؤساء الدول والحكومات نيابة عن مجموعات التفاوض، فى خمس دقائ، ويتم تسليمها في 7 نوفمبر قبل البيانات الوطنية.

كما أكدت سكرتارية الأمم المتحدة لقمة المناخ انه لن يتم توزيع نسخ ورقية من البيانات في الجلسة العامة أثناء اجتماع القمة الرفيع المستوى، وستُنشر البيانات الرسمية على الموقع الإلكتروني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ويوجد عدد من الإجراءات المرتبطة بالوفود المشاركة، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات أهمها أن يكون مسجل من خلال نظام التسجيل عبر الإنترنت (ORS)، و تشمل رئيس الدولة أو الحكومة وأي منها المرافقون في نظام التسجيل عبر الإنترنت في البروتوكول الوطني المقابل لأن تدرج في قائمة المشاركين، حسب الاقتضاء.

وسيقتصر الدخول إلى صالة القادة على رئيس الدولة أو الحكومة والوفد المرافق له ، بحد أقصى 5 أشخاص، كما سيحصل رؤساء الدول والحكومات على دبوس يعلق على الصدر، وستُمنح شارة صالة القادة للمندوبين الثلاثة المرافقين لرئيس الدولة والحكومة للوصول إلى صالة القادة بدون أسماء ويمكن تبديلها بين الوفد.

سيتم افتتاح القمة في جلسة عامة بقاعة نفرتيتي يوم 7 نوفمبر ، وسيطلب من أفراد الحكومة التابعة لكل رئيس مجلس شارة المؤتمر العادية وكذلك تذكرة افتتاح القمة، وفى حال زيادة العدد سيتم فتح قاعة رمسيس لاستيعاب العدد.

سيتمكن المنظمات غير الحكومية مثل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والجهات المستهدفة من حضور افتتاح القمة.

وسيتم توفير التذاكر لجهات الاتصال التابعة لفئات المنظمات غير الحكومية من قبل فرق علاقات المراقبين في الأمانة العامة، كما سيُبث افتتاح القمة على الهواء مباشرة على شبكة الإنترنت.

سيتم توفير ترجمة باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (العربية والصينية والإنجليزية والعربية والصينية، الفرنسية والروسية والإسبانية)، أما فى حال حاجة أطراف راغبة في الحصول على ترجمة شفوية بلغات أخرى، فعليهم استئجار مقصورات للترجمة الشفوية من الولايات المتحدة.

ستعقد ستة اجتماعات ومائدة مستديرة رفيعة المستوى أثناء القمة، والوصول إلى هذه الاجتماعات

عن طريق الدعوة فقط.

يحضر اجتماعات المائدة المستديرة رؤساء الدول والحكومات المدعوون من منظمة الأمم المتحدة وحدات وهيئات الأمانة العامة للأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية المقبولة كمراقبين من قبل مؤتمر الأطراف، باعتبارهم ضيوف آخرين تمت دعوتهم خصيصًا.