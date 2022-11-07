"تضامن الغربية" تنظيم معرض أثاث مجاني وأجهزة كهربائية بمركز المحلة الكبرى

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، عن تنظيم معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان، وذلك تحت رعاية محافظ الغربية وبالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، ليستفاد منه الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمركز المحلة الكبرى.

وأضافت المديرية في بيان لها ان المعرض يضم أجهزة منزلية معمرة " أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات" وغيرها من الأجهزة المعمرة .

وأكد شيخ العرب عبدالله وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، علي الدعم الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح أن معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية تنظم وفق خطة تستهدف التواجد في كل المحافظة، وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة.