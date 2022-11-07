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تزامنا مع مؤتمر المناخ.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس فى شرم الشيخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:19 م
تزامنا مع مؤتمر المناخ.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس فى شرم الشيخ درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بشرم الشيخ، وذلك تزامنا مع مؤتمر المناخ Cop27 ، والذى تستضيفه مصر.
 
وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الأجواء هناك مستقرة والطقس مشمس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.
 
وأوضح أن الأجواء بشكل عام تسمح بالاستمتاع بحالة الطقس بشرم الشيخ ، وتكون مستقرة خلال فعاليات المؤتمر.
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

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