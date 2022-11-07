اليوم السابع
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الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:55 م
أكرم القصاص
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تحرير 14 إنذارا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة لعدم توريدهم محصول الأرز

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:16 م
تحرير 14 إنذارا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة لعدم توريدهم محصول الأرز محافظة البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية للتأكيد على توريد الأرز المحلى للموسم الحالى لتجنب المسائلة القانونية.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر بتنفيذ حملة تموينية على أصحاب الحيازات الزراعية بمركز دمنهور.

أسفرت تلك الحملة عن تحرير 14 إنذارا ضد أصحاب حيازات لم يقوموا بتوريد 97 طن أرز لشون المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية للتأكيد عليهم بتوريد الأرز المحلى للموسم الحالى لتجنب المسائلة القانونية.

 


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