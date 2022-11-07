تحذير أممى من فاتورة تغير المناخ تزامنا مع فتح الملف فى cop27.. إنفوجراف

تستضيف مصر حاليا الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وهى قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وما تفعله هذه الدول لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، وسوف يركز المؤتمر علي تخفيف آثار التغير المناخي علي الدول الأكثر تأثرا بها لاسيما بلدان القارة الأفريقية.

الأمم المتحدة كشفت ارتباط التغيرات المناخية بموجات نزوح جماع حول العالم.

ارتفاع حرارة الغلاف الجوى يُفاقم الأوضاع الإنسانية لملايين البشر.

تغيرات المناخ منذ 2008 دفعت 21.5 مليون إلى اللجوء أو التشرد.

1.2 مليار مُهدّدون بالتشرد خلال 30 عاما المقبلة ما لم يتوقف تدهور المناخ.

مؤتمرات المناخ قادرة على حشد جهود الدول لتغيير واقعها المناخى للأفضل.

تصاعد حدة الفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحر طوال العقود الثلاثة الماضية.

فيضانات باكستان وضعت نحو 3.4 مليون طفل على شفا مجاعة حقيقي.