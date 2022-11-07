تحت شعار "اتحضر للأخضر".. جامعة حلوان تنظم معسكرا للطلاب تزامنا مع قمة المناخ

كتب ــ محمد صبحى

تنظم إدارة المعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان معسكر اليوم الواحد لطلاب وطالبات الجامعة بـ"محمية وادي دجلة " تحت شعار "اتحضر للأخضر" تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، محمد شعبان مدير إدارة المعسكرات، وبمشاركة اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب على السيد رئيس الانحاد.

وتعد إدارة المعسكرات معسكر اليوم الواحد إلي "محمية وادي دجلة" بالقاهرة وذلك يوم السبت الموافق 12 / 11 / 2022 وذلك تزامناً مع تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ الـ 27 ، ودعما لمبادرة الرئيس "اتحضر للأخضر".

وتنطلق هذه المعسكرات الشبابية من جامعة حلوان في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" هى أول مبادرة بيئية فى تاريخ مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأتى المبادرة فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين - وخصوصًا الشباب - على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة. كما تستهدف المبادرة نشر الوعى بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.