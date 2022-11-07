تحالف القوى المدنية للتغير المناخي من أجل العدالة المناخية ينطلق من قمة المناخ

"يمكنك إنقاذ كوكبنا، وإيصال صوتك، ونقل رسالة بلدك، والمطالبة بحقك كفرد يعيش على هذا الكوكب، وله الحق فى العيش على كوكب صحى ونظيف وآمن". بهذه العبارات انطلقت تظاهرة تحالف القوى المدنية للتغير المناخى من أرض السلام مدينة شرم الشيخ بالمنطقة الخضراء على هامش انعقاد قمة قادة العالم.

وأكدت الدكتورة شيماء القصاص رئيس التحالف القوى المدنية للتغير المناخى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلة: "نعلم جميعًا الآثار المناخية غير العادلة على البلدان النامية، وخاصة البلدان الأفريقية.، وأن أفريقيا هى القارة التى تسبب أقل التأثيرات السلبية على التغيرات المناخية، وفى الوقت نفسه، هى القارة الأكثر تضررًا، متسائلة أين العدالة المناخية؟.

وشدد المتظاهرين أنه لابد من مناشدة الدول المتقدمة التى تلحق الضرر بعالمنا، وخاصة نحن الأفارقة، بالوفاء بالتزاماتها السابقة تجاه كوكبنا، وخاصة تمويلنا وتعويضنا نحن الأفارقة المتضررين.