تجديد حبس عامل متهم بسرقة 28 ألف جنيه ولاب توب من مطعم بأكتوبر 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 28 ألف جنيه وجهاز لاب توب من مطعم بمدينة 6 أكتوبر.

فيما قررت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق حبس المتهم، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة مبلغ مالي من مطعم بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن عامل بالمطعم وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب السرقة، وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.