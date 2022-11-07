اليوم السابع
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الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:39 م
أكرم القصاص
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بلدان عريقان.. محادثات مصرية فرنسية بين الرئيس السيسى وماكرون على هامش cop27 "إنفوجراف"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:08 م
بلدان عريقان.. محادثات مصرية فرنسية بين الرئيس السيسى وماكرون على هامش cop27 "إنفوجراف" محادثات مصرية فرنسية بين الرئيس السيسى وماكرون

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.
 
محادثات مصرية فرنسية بين الرئيس السيسى وماكرون على هامش cop27
محادثات مصرية فرنسية بين الرئيس السيسى وماكرون على هامش cop27

 

رسائل الرئيس الفرنسى

رسائل الرئيس الفرنسى
 
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وتطلع مصر لتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بقضايا أمن الغذاء وأمن الطاقة، والقطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بتميز مثل النقل وصناعة السيارات الكهربائية. 
 
من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تقديره للتنظيم الناجح والمتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم غير المسبوق الذي شهدته العلاقات بين البلدين على مدار السنوات الماضية، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.
 
كما أشاد الرئيس الفرنسي بالنجاح اللافت لمصر في تنظيم حدث عالمي ضخم بحجم قمة المناخ، مؤكداً حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها في المنطقة، ومثمناً دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية. 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التشاور حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا والأزمة الروسية الأوكرانية.

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

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COP27 Egypt

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COP 2022

كوب 27

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مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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