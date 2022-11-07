اليوم السابع
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بسبب ملء خزان الرائحة.. "تاون جاس" لسكان النزهة الجديدة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:21 ص
بسبب ملء خزان الرائحة.. "تاون جاس" لسكان النزهة الجديدة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز عداد غاز طبيعي - ارشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال ملء خزان الرائحة الرئيسى بمحطة إضافة الرائحة  شمال هليوبوليس النزهة الجديدة، وذلك غدا الثلاثاء بدءا من الساعة الحادية عشر مساء.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.
 
غاز
غاز

 


الغاز

تاون جاس

الغاز الطبيعى



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