بحث تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف بسوهاج.. صور

سوهاج - عمرو خلف

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة استقبلت مسئولى أحد النوادى وذلك لبحث التعاون المشترك فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف، رئيس شركة مياه سوهاج، أنه تم بحث تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه شرب وكلورة 20 محطة مياه ارتوازية وتنفيذ وصلات صرف صحى منزلية ودق آبار ترشيح طبيعى على ضفاف النيل RBF.

وأشار المهندس أحمد على مدير إدارة متابعة المشروعات، إلى أنه تم تفقد مشروعات وصلات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية الصلعا والتى تم تنفيذها فى وقتاً سابق حيث إنه تم تنفيذ 2615 وصلة مياه شرب بقريتى ادفا وأولاد نصير بمركز سوهاج والتى استفاد منها 21 ألف نسمة بقيمة 2.5 مليون جنيه وتنفيذ 1264 وصلة صرف صحى بقرية الصلعا بمركز سوهاج بتكلفة 2.8 مليون جنيه ومد شبكات مياه شرب بقرية الصلعا بطول 6635 متر طولى بقيمة 1.1 مليون جنيه وتنفيذ 850 وصلة صرف صحى بنجع الخلوة ونجع المهدى بمركز اخميم بقيمة 2.1 مليون جنيه والتى استفاد منها 10 الاف نسمة بالإضافة الى تنفيذ 640 وصلة مياه شرب بقرية بلصفورة بمركز سوهاج بقيمة 600 الف جنيه والتى استفاد منها 6 الاف نسمة كما تم تنفيذ 272 وصلة صرف صحى بمدينة المراغة بقيمة 600 الف جنيه والتى استفاد منها 4200 نسمة.



تفقد مشروعات وصلات المياه بقرية الصلعا (2)



تفقد مشروعات وصلات المياه بقرية الصلعا (3)