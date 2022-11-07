اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

انتخابات التجديد النصفى الأمريكى.. الديمقراطيون يستعدون لخسائر والجمهوريون ينتظرون

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:02 م
انتخابات التجديد النصفى الأمريكى.. الديمقراطيون يستعدون لخسائر والجمهوريون ينتظرون ترامب وبايدن
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه مع إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية غدا الثلاثاء، فإن الديمقراطيين يستعدون لخسائر محتملة بينما يتوقع الجمهوريون موجة حمراء.

وذكرت الصحيفة أن حملة الانتخابات المضطربة استمرت خلال الساعات الماضية حيث أظهر الناخبون، المنزعجين من التضخم القياسى والقلق بشأن سلامتهم الشخصية والمخاوف المتعلقة بالاستقرار الأساسى للديمقراطية الامريكية، مؤشرات على الاستعداد لرفض سيطرة الديمقراطيين على واشنطن، والاستعداد لحكم منقسمة.

ومع مواصلة المرشحين فى مختلف أنحاء البلاد إقناع الناخبين ببرامجهم، دخل الجمهوريون المرحلة النهائية من السباق واثقين بأنهم سيفوزون بأغلبية مجلس النواب، وربما الشيوخ، بينما أعد الديمقراطيون أنفسهم لخسائر حتى فى الولايات التي تعتبر "زرقاء".

وظهر الرئيس الامريكى جو بايدن أمس الأحد، لدعم حاكمة نيويورك كاثى هوكول فى الولاية التي فاز بـ 80% من الأصوات فى 2020، مما يشير إلى التحديات العميقة التي تواجه حزبه بعد عامين من كسبه تفويض لسن أجندة داخلية هائلة. من جانبه، ألقى الرئيس السابق دونالد ترامب خطابا لأنصاره فى ميامى، فى إشارة أخرى على تفاؤل الجمهوريين بأن الحزب قد يقلب أكثر المقاطعات ازدحاما بالسكان فى فلوريدا لأول مرة منذ 20 عاما.

وفى الفعالية التي شارك فيها بايدن فى برونكسفيل بنيويورك، وصف يوم الانتخاب والحملة الرئاسية القادمة بأنها نقاط انعكاس للعشرين عاما المقبل. وقال إن الناخبين أمامهم اختيار واضح بين رؤيتين مختلفتين بشكل جذرى لأمريكا.

من جانبه، وقف ترامب على المنصة لمدة 90 دقيقة لمهاجمة الديمقراطية ووصفهم بالتراخى إزاء الجريمة، وأعاد الحديث عن المظالم المتعلقة برئاسته وانتخابات 2020، وتفاخر بأنه كان محفزا للناخبين اللاتينيين خاصة فى فلوريدا من أجل التحول نحو الحزب الجمهورى.

وقالت نيويورك تايمز إن ظهور كل من بادين وترامب يمثل تتويجا لحملة انتخابات غير عادية، فهى الأولى بعد وباء كورونا، والأولى بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق ال‘جهاض، والأولى بعد أحداث اقتحام الكونجرس فى بلد منقسم بشدة هزه العنف السياسى والاكاذيب المتعلقة بالانتخابات الأخيرة.

 

 


الانتخابات النصفية

التجديد النصفى

الانتخابات الامريكية

الجمهوريين

الديمقراطيين

بايدن

ترامب



الموضوعات المتعلقة

قبل ساعات من يوم الانتخابات.. 3 قضايا تهيمن على اهتمامات الناخبين الأمريكيين قبل معركة التجديد النصفى.. التضخم والاقتصاد فى الصدارة.. مخاوف من زيادة العنف السياسى.. والإجهاض محل قلق الديمقراطيين

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:00 ص

ترامب يدعو لموجة حمراء عملاقة.. ويحذر من انحدار أمريكا قبل التجديد النصفى

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:40 ص

"انتخابات التجديد النصفى بأمريكا" بروفة مصغرة لانتخابات الرئاسة 2024.. لماذا سميت بهذا الاسم وما الأحزاب الرئيسية؟.. كم يحتاج الجمهوريون للسيطرة على الكونجرس؟.. وما أبرز القضايا التى تشغل بال الأمريكيين؟

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة