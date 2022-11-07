اليوم.. ختام فعاليات أنشطة مبادرة "ابدأ حياة" لتدريب العمالة المصرية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

يشهد اليوم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الحفل الختامي وتسليم الشهادات وتكريم المتدربين بمبادرة ابدأ حياة بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامى القاضي نائب المحافظ، وممثلي مؤسسة حياة كريمة ومبادرة ابدأ ومكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج.



كانت محافظة سوهاج قد شهدت إنطلاق فعاليات أنشطة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لتدريب العمالة المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي انطلقت المرحلة الأولى منها السبت الماضى بـ "محافظة سوهاج"، كتجربة فريدة من نوعها بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي، ومؤسسة "حياة كريمة".



ويأتي البرنامج التدريبي المهني المتكامل للشباب في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، حيث يتم تدريب الشباب داخل سيارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى عدد من ورش التدريب على مجموعة من الحرف المختلفة مثل " تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام، والألوميتال، والتبريد والتكييف"، كما تشمل المبادرة عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، بالإضافة إلى وجود برنامجً رياضي وترفيهي شامل وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان وإجراءات الكشف المبكر، والعلاقات الأسرية والتعامل مع الأبناء.



والمبادرة تهدف إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة إلى السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية.