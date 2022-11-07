"اليوم السابع" يرصد تجهيزات دير مارجرجس بجبل الرزيقات قبل بدء الاحتفالات.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم اليوم السابع" التجهيزات والاستعدادات داخل وخارج دير مارجرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر، حيث يتواصل العمل من شعب الكنيسة والأقباط فى أعمال نصب الخيام والتجهيزات لانطلاق ليالى الاحتفالات السبعة للشهيد العظيم مارجرجس الرومانى، والتى من المقرر أن تبدأ رسمياً من يوم 10 نوفمبر حتى 16 نوفمبر الجارى، وذلك للاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين.

وقام أبناء الكنيسة على مدار الأيام الماضية بالتوافد على دير مارجرجس بالرزيقات للقيام بأعمال التخييم ونصب الخيام بالمنطقة المخصصة لها داخل محيط الدير، حيث تشهد الفعاليات احتفالات طوال الأيام السبعة قداسات يومية وزفة الأيقونة التى تحمل صورة الشهيد مارجرجس بالإضافة للترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

ومن جانبها وضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية متكاملة بقيادة اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، لتأمين الاحتفالات، حيث يشارك فى الخطط التأمينية للاحتفال قوات الشرطة والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية ومختلف القطاعات، للتأكد من سلامة وأمن الزائرين وخروج الاحتفال بشكل آمن.

ويشرف على الاحتفالات فى الدير لجنة مكونة من كل من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والنائب البابوى للدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، حيث يقول الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوى لدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات، أن الشعب المسيحى ينتظر احتفالات القديسين فى كل مكان، وأشهر القديسين فى مصر هى القديسة مريم والتى لها كنائس عديدة فى مصر وخارجها ويتم الاحتفال بها سنوياً بصورة دائمة، وثانى من له شهرة عظيمة جداً بين المسيحيين هو القديس مارجرجس ويسمى بأمير الشهداء وسريع الندهة، والناس دخلت معه فى اختبارات عديدة وتوقفت فيها.

ويضيف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوى لدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات، لـ"اليوم السابع"، أنه قديماً كانت تسمى موالد وتظهر فيها بشكل الموالد التى لا تليق بالقديسين، ولكن قداسة البابا شنودة حول الاحتفال بالمولد إلى الاحتفال بالاستشهاد أو النياحة فالكتاب قال انظروا إلى نهاية سيرتهم وليس ولادتهم، وتحولت احتفالات القديسين لاحتفالات دينية صرف، تضم الترانيم والعظات والقداسات اليومية وكلمات جميلة ومسابقات حيث أصبحت بها كل ما يشجع الشعب للزيارة والاستفادة الروحية بالحصول على البركة وسماع الترانيم والعظات.



تجهيزات دير مارجرجس بجبل الرزيقات قبل بدء الاحتفالات (1)



تجهيزات دير مارجرجس بجبل الرزيقات قبل بدء الاحتفالات (2)



تجهيزات دير مارجرجس بجبل الرزيقات قبل بدء الاحتفالات (3)



تجهيزات دير مارجرجس بجبل الرزيقات قبل بدء الاحتفالات (4)