اليوم السابع: الرئيس السيسى يطلق نداء من شرم الشيخ: أنقذوا الأرض.. وأوقفوا الحرب

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يطلق نداء مصر من شرم الشيخ.. أنقذوا الأرض.. وأوقفوا الحرب.. الرئيس يدعو لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.. الرئيس يضع العالم أمام مسؤولياته فى قمة المناخ ويؤكد: حان وقت العمل والتنفيذ ولا مجال للتراجع عن تعزيز العمل المناخى

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الرئيس السيسى يطلق نداء مصر من شرم الشيخ.. أنقذوا الأرض.. وأوقفوا الحرب.. الرئيس يدعو لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

الرئيس يضع العالم أمام مسؤولياته فى قمة المناخ ويؤكد: حان وقت العمل والتنفيذ ولا مجال للتراجع عن تعزيز العمل المناخى المشترك وترجمة النتائج إلى واقع ملموس



الرئيس السيسى أمام الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ بشرم الشيخ: الإرادة تصنع المستحيل.. ما يحتاجه عاملنا اليوم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات إلى التنفيذ السريع والفعال والعادل.. وضعنا نصب أعيننا أهدافا طموحة عبرنا عنها فى "استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ" ونعمل بدأب على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر

حان وقت العمل والتنفيذ ولا مجال للتراجع أو التذرع بأى تحديات.. وتعزيز العمل المناخى المشترك وترجمة النتائج إلى واقع ملموس



الرئيس يقترح الإعلان عن المزيد من المساهمات المحددة وطنيا ورفع طموح الاستراتيجيات لخفض الانبعاثات وإطلاق مبادرات طموحة وفعالة تجمع كل الفاعلين حول أهداف واضحة فى التكيف والتمويل

الرئيس السيسى.. دعوة للسالم من أرض السالم.. الرئيس يوجه نداء من قمة المناخ لوقف الحرب الروسية - الأوكرانية.. ويؤكد: أزمة كبيرة تمر بالعالم.. ومستعد للعمل من أجل إنهاء الحرب ولا أبحث عن دور شخصى