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اليوم.. الحكم في استئناف ابنة رشوان توفيق على رفض إلغاء توكيلين لوالدها

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:00 ص
اليوم.. الحكم في استئناف ابنة رشوان توفيق على رفض إلغاء توكيلين لوالدها الفنان رشوان توفيق- أرشيفية
كتب سليم على

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تصدر الدائرة الرابعة مدنى استئناف عالي جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، الحكم فى دعوى استئناف آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى 2977 سنة 2021 مدني كلي جنوب القاهرة الأصلية، المقامة من ابنة الفنان، والتى تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وإلزامها بدفع المصاريف وقبول الدعوى الفرعية شكلا، وفى الموضوع بإلزام المدعى برد مبلغ 894 ألف جنيه. 
 
 
وقال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".
 
وأضاف "مهران"، أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، "تلك حدود الله فلا تقربوها".
 
 
 
 

رشوان توفيق

الفنان رشوان توفيق

ابنة الفنان رشوان توفيق

قضية رشوان توفيق

اليوم السابع بلس



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