الولايات المتحدة تؤكد استعدادها للدخول في شراكة مع العراق

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن استعداد الولايات المتحدة للدخول في شراكة مع الحكومة العراقية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني الأحد أن ذلك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد لتهنئته على انتخابه رئيسا للعراق.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد واشنطن للتعاون مع العراق للعمل على تحسين الفرص الاقتصادية وتعزيز استقلال الطاقة في العراق ومعالجة أزمة المناخ، مشددا على التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم العراق في هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وناقش الجانبان أيضا ضرورة محاربة الفساد في العراق والعمل معا على الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته.