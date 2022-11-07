اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الوزراء الكويتي يؤكد ثقته في توصل زعماء العالم لدعم سياسات مكافحة تغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:07 م
الوزراء الكويتي يؤكد ثقته في توصل زعماء العالم لدعم سياسات مكافحة تغير المناخ الكويت - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مجلس الوزراء الكويتي ثقته في توصل قادة وزعماء دول العالم خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ لدعم السياسات والخطط الكفيلة بمواجهة آثار التغيرات المناخية التي تهدد كوكب الأرض.


وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي براك علي الشيتان - عقب إجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين برئاسة الشيخ أحمد نواف - أهمية إيجاد الحلول لحماية الأرض والطبيعة والمشاكل، مشيرا إلى مشاركة الوفد الرسمي المرافق لولي عهد الكويت في قمة قادة العالم للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في مدينة شرم الشيخ .


ومن ناحية أخرى، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار دولة الكويت لمحاولة إغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، مؤكدا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب وأكد كذلك وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.


الكويت

مجلس الوزراء الكويتى

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

"العليمى": مخرجات قمة المناخ ستؤثر إيجابا على حياة ملايين اليمنيين

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:50 م

رئيس مجلس القيادة اليمنى: بلادنا الأقل مساهمة بالانبعاثات المتسببة بتغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:48 م

"القاهرة الإخبارية" تبرز أهمية قمة المناخ.. فاطمة زاعمة: لم تُرصد سلبيات على المغرب بسبب ندرة المياه بعد بناء العديد من السدود.. ومسئول بالفاو: مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بموضوع الضرر والفاقد

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:41 م

41 سيدة يعرضن 5 آلاف قطعة.. منتجات مصر الصديقة للبيئة تزين قمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة