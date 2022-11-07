"المهندسين" تشكل لجنة لبحث ملابسات أزمة تصميم مشروع ميناء بحـرى للصيد بدمياط

كتبت ـ آية دعبس

قالت النقابة العامة للمهندسين ، إنه انطلاقا من دور نقابة المهندسين المصرية، باعتبارها هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصهـا، وكونهـا المعنية دون غيرهـا بتنظيـم ممارسة المهنة لأعضائها داخل مصر، وبالإشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وما تم رصـده بشأن المشروع المقدم من محافظة دمياط بإنشاء "ميناء بحـري للصيد بمدينة عزبة البرج"، أن المشروع أعدته جامعة حورس للتقدم به، للمشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضمـن المشروعات كبيرة الحجم (والذي تم الإعلان عن فوزه بالمركز الثالث في تلك المبادرة)، وقد شـابته بعـض الاتهامات بشأن التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغير، واختراقا لكود أخلاقيات ممارسة المهنة وغير ذلك مما تم رصده.

وأضافت: الأمر الذي حدا بالنقابة أن تتابع عن كثب ما تم نشـره مـن بيانات على صفحات محافظة دمياط وكذا جامعة حورس وما تم تداوله في الوسط الهندسي في هذا الصدد، وبناء على ما سبق، فقـد قـرر مجلس نقابة المهندسين فور رصـده لتلك الأزمة، تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات هذا الأمر والتحقق مما تم نشره واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية مع أعضائها طبقا للقانون، حـال ثبوت إدانتهم، مع الإعلان عما تتخذه النقابة من إجراءات في الشأن تباعا.

ورحـبت نقابة المهندسين بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصـة في تنظيم المسابقات المعمارية وإدارتها طبقا للائحة المسابقات الخاصـة بهـا، وأكدت النقابة على حرصها الدائم والمستمر لتقديم يد العون والمساعدة لأعضائهـا مـن أصحـاب الابتكارات وتحفيزهم لمواصلة أعمالهم وحمايـة حقوقهم، ليكونوا نموذجا يحتذى لغيرهـم مـن أبناء مصر.